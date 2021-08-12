Огонь уничтожил 5 гектаров травы в Оренбургской области

Сухая трава загорелась в Абдулинском районе Оренбургской области на краю поселка Петровка. Пламя уничтожило пять гектаров. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

По предварительной информации, пожар спровоцировали неисправности узлов и механизмов транспортных средств. Огонь потушили. Угрозы деревням и селам нет. Точную причину пожара установят специалисты. Виновнику возгорания может грозить штраф до трех миллионов рублей или тюремный срок до 10 лет.