Огонь столбом вспыхнул на газовом месторождении в ЯНАО. Видео

Пожар произошел на газовом месторождении Юбилейное в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Очевидец снял на видео, как полыхает один из цехов. Кадры оказались в распоряжении «360».

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах можно заметить, как огромные языки пламени поднимаются в небо.

Сообщение о пожаре на месторождении Юбилейное, которое принадлежит компании «Газпром добыча Надлым», поступило в пятницу в 09:12, сообщили в МЧС по региону. Для тушения пожара привлекли шесть единиц специальной техники и задействовали 21 человека личного состава. Ущерб устанавливается.

В пресс-службе «Газпром добыча Надым» сообщили изданию «МК Ямал», что причиной пожара стало возгорание в технологическом корпусе подготовки газа. Компания оперативно оповестила о произошедшем МЧС, персонал вывели с территории. Пострадавших нет. Населенных пунктов вблизи месторождения не расположено.

Ранее утром в пятницу в Нижнем Новгороде произошел взрыв в жилом доме возле метро. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.