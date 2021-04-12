Огонь с горящей «Невской мануфактуры» перекинулся на соседний дом

Пламя охватило кровлю трехэтажного здания на улице Тельмана в Санкт-Петербурге из-за пожара на «Невской мануфактуре». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.

«В настоящее время горение наблюдается на кровле здания», — приводит агентство слова корреспондента. По данным Life Shot, люди пытались спасти здание от огня, но он от ветра перекинулся на крышу.

«Невская мануфактура» загорелась в Санкт-Петербурге днем 12 апреля. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Во время ЧП от внезапного выброса пламени погиб сотрудник спасательного ведомства. Еще двое пожарных попали в больницу с ожогами 50% тела.

Следователи завели дело по уголовной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пожару присвоили пятый ранг сложности. Его тушат более 300 человек.