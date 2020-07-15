Огонь потушили на самарском складе с пластиком спустя почти 2 дня

В Самаре ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов и пластиковых изделий. Пожар полыхал в здании с понедельника.

С пламенем удалось справиться в ночь на 15 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«В 03:19 <…> объявлена ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

В тушении пожара приняли участие 165 человек и 56 единиц техники, в том числе 95 специалистов и 29 машин, пожарные корабль и поезд от МЧС. Погибших и пострадавших нет, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Возгорание в помещении по улице Профильной в Советском районе произошло днем 13 июля. Пожару присвоили третий ранг сложности. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров, позже ее удалось уменьшить до тысячи «квадратов». На здание вертолетом сбросили порядка 27 тонн воды.

На складе хранилась лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.