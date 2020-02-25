25 февраля 2020, 17:30
Огонь перешел с павильона на кровлю торгового центра в Махачкале: площадь пожара увеличилась
В Махачкале произошел пожар. Загорелся павильон, позже огонь перешел на торговый центр «Пассаж». Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Пожар начался на улице Ярагского в павильоне у ТЦ. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, теперь она увеличилась втрое. Об этом написала «Вечерняя Москва».
О пострадавших не сообщается.