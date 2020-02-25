    25 февраля 2020, 17:30

    Огонь перешел с павильона на кровлю торгового центра в Махачкале: площадь пожара увеличилась

    Анастасия Кременчугская

    В Махачкале произошел пожар. Загорелся павильон, позже огонь перешел на торговый центр «Пассаж». Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

    Пожар начался на улице Ярагского в павильоне у ТЦ. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, теперь она увеличилась втрое. Об этом написала «Вечерняя Москва».

    О пострадавших не сообщается.