Происшествия 22 марта 2023, 22:01 Огонь перекинулся с автомобиля на торговый центр в Екатеринбурге

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Серьезный пожар произошел в Екатеринбурге в ночь на 22 марта. Там загорелся бизнес-центр. Предположительно, пламя перекинулось на него с загоревшегося автомобиля. Об этом сообщил E1.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Неизвестные люди подожгли автомобиль Porshe Cayenne. Пламя с него перекинулось на Kia Rio и Skoda Octavia, а после попало на обшивку бизнес-центра. К тушению пожара привлекли 29 человек личного состава и девять автомобилей спецтехники, написал «Царьград».