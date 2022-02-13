facebook_pixel
    13 февраля 2022, 21:11

    Огонь охватил здание ВНИИМЕТМАШа в Москве

    Спасатели выехали тушить пожар на территории ВНИИМЕТМАШа в Москве

    Алла Морген, Анастасия Ектова

    Пожар начался на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Огонь охватил здание ВНИИМЕТМАШа в Москве

    Согласно предварительной информации, огонь обнаружили в вентиляции. Как сообщил источник, его вызвал загоревшийся двигатель.

    «В здании ВНИИМЕТМАШа могут находиться люди», — сказано в сообщении.

    Последствия пожара в жилом доме в Орехово-Зуеве, который произошел накануне, показаны на видео и фото. Кадры с коптера сняты «360».