Огонь охватил здание ВНИИМЕТМАШа в Москве

Пожар начался на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, огонь обнаружили в вентиляции. Как сообщил источник, его вызвал загоревшийся двигатель.

«В здании ВНИИМЕТМАШа могут находиться люди», — сказано в сообщении.

Последствия пожара в жилом доме в Орехово-Зуеве, который произошел накануне, показаны на видео и фото. Кадры с коптера сняты «360».