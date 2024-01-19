Происшествия 19 января 2024, 10:52 Огонь охватил тысячу «квадратов» на Клинцовской нефтебазе в Брянской области «Известия»: огонь распространился на 1 тыс. кв. метров на Клинцовской нефтебазе

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Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров на Клинцовской нефтебазе, горят четыре резервуара с бензином. Такие данные опубликовали «Известия» со ссылкой на информацию оперативных служб.

Пожар на объекте вспыхнул в результате сброса боеприпаса с уничтоженного дрона ВСУ.

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Ранее о причинах ЧП сообщал в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона пояснил, что ВСУ пытались атаковать территорию города Клинцы с помощью беспилотника.

При уничтожении воздушной цели средствами РЭБ произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, пояснил Богомаз.

В пресс-службе МЖД сообщили о прибытии на место ЧП пожарного поезда с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды. Ситуация с возгоранием никак не повлияет на движение поездов на станции Клинцы, указали в компании.