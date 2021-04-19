Огонь охватил три тысячи «квадратов» склада автозапчастей в Бурятии

Пожар случился на складе автозапчастей «Автотрейд» в Улан-Удэ. Огонь охватил 3,6 тысячи квадратных метров территории, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

«Сегодня днем на Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании складского помещения на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. На место направлены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона», — процитировало пресс-службу издание «Новые известия».

Когда спасатели прибыли на место, горела кровля здания. Пожару присвоили второй ранг. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.