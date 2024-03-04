Происшествия 04 марта 2024, 11:19 Огонь охватил трактор на трассе в Свердловской области

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Пожар зафиксировали на 272-м километре Серовского тракта в Свердловской области. Пламенем оказался охвачен трактор Lonking. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Огонь распространился на площади четыре квадратных метра. Полыхали моторный отсек и кабина погрузчика.

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В ликвидации возгорания были задействованы шесть спасателей и две единицы техники. Пожар на трассе потушили за две минуты.