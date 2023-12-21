Происшествия 21 декабря 2023, 16:40 Огонь охватил студию на Арцеуловской аллее в Петербурге

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Пожар вспыхнул в студии, расположенной на Арцеуловской аллее в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя распространилось на площади один квадратный метр. На место направили 15 спасателей и три единицы техники. Меньше 20 минут потребовалось специалистам, чтобы ликвидировать возгорание.

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Обошлось без пострадавших. Устанавливается причина появления огня.