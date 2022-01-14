Огонь охватил стоматологическую клинику в Надыме

Пожар произошел в Надыме на бульваре Владислава Стрижова. Там загорелась стоматологическая клиника. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Через десять минут после прибытия огнеборцы ликвидировали открытое горение. Помещение стоматологической клиники отстояли. Никто из людей не пострадал. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Огонь испортил потолок холодного склада площадью один квадратный метр. Кроме того, 12 квадратных метров потолка и стен закопчены. Тушением пожара занимались восемь человек и три единицы спецтехники.