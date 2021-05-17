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    17 мая 2021, 00:49

    Огонь охватил первый этаж административного здания на западе Москвы

    Алла Морген, Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Пожар вспыхнул в административном здании на западе Москвы. Возгорание произошло на первом этаже, уточнили в МЧС.

    Пожар начался на улице Козлова в доме № 30. Это административно-офисное здание, в нем два этажа и мансарда. Как отметил источник «360», огонь распространяется.

    В МЧС добавили, что площадь пожара сейчас уточняется. Информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания пока не названа. На месте происшествия работают спасатели.

    Накануне пожар разгорелся на двух балконах в доме № 22б на Большой Академической улице в Москве. Как сообщили очевидцы, пламя вырвалось наружу.