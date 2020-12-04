Огонь охватил огромный склад с пластиком в Омске. Жители жалуются на едкий запах

В Омске произошел крупный пожар на территории складского помещения. Информации о погибших нет. В настоящий момент сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание.

«В 08:48 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в складском помещении на площади 4500 квадратных метров. По предварительным данным, это производство пластиковой тары», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушением пожара занимается 95 человек и 23 единицы техники. Также эксперты проводят мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе места ЧП. Причина возгорания уточняется.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно огромное пламя. Оно почти полностью охватило здание, валит густой черный дым. По словам очевидцев, на улице Лукашевича чувствуется едкий запах, передает ИА Nation News.

В середине ноября в Красноярском крае загорелся частный жилой дом, пожару был присвоен первый ранг сложности. В результате погибли пять детей и один взрослый, передает Ura.ru. Что стало причиной пожара — неизвестно.