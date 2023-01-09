Происшествия 09 января 2023, 15:54 Огонь охватил несколько квартир в жилом доме Екатеринбурга

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Серьезный пожар произошел в Екатеринбурге на улице Шефская. Там загорелось несколько квартир в двухэтажном доме. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Пламя охватило квартиры на первом и втором этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли 64 человека личного состава и 16 единиц спецтехники. Пожарные вывели из здания 15 человек. Одного из них передали врачам.