Происшествия 30 января 2024, 14:33 Огонь охватил квартиру жилого дома на Богатырском проспекте в Петербурге

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Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Богатырском проспекте в Петербурге. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Пламя распространилось на площади два квадратных метра. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.

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Возгорание потушили за 21 минуту. Специалисты разбираются в причинах случившегося.