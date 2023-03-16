Эксклюзив 16 марта 2023, 11:54 Огонь охватил квартиру на верхних этажах дома в Подольске Крупный пожар вспыхнул в многоэтажке в Подольске

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Пожар вспыхнул в квартире одного из домов на Ленинградской улице в Подольске. Очевидцы начали публиковать кадры с места в соцсетях.

В региональном главке МЧС «360» подтвердили данные о происшествии. По данным ведомства, возгорание возникло в доме № 17.

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«Сигнал поступил в 11:02. Горение балкона и комнаты в жилом доме», — уточнили в пресс-службе.

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По данным МЧС, в 11:25 спасатели локализовали огонь на площади 25 квадратных метров. В 11:28 объявили ликвидацию открытого горения. Работы по тушению продолжаются. Данные по пострадавшим уточняются, заключили в главке.