Происшествия 26 апреля 2023, 14:08 Огонь охватил крышу пятиэтажки в Тюмени МЧС: из горящей пятиэтажки в Тюмени спасли 8 жильцов

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Крупный пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке на улице Воровского в Тюмени. Огонь с балкона верхнего этажа быстро перекинулся на кровлю, сообщили в региональном МЧС. Очевидцы сняли ЧП на видео. Запись появилась в распоряжении «360».

Информацию о происшествии спасатели получили днем около 15:00 (по местному времени). Прибывшие на место пожарные оперативно провели эвакуацию жильцов.

Из здания вывели 38 человек. Еще восьмерых спасли из зоны воздействия опасных факторов пожара, уточнили в пресс-службе.

Тушение огня продолжается. Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят после ликвидации возгорания.

UPD: по уточненным данным, пожар удалось локализовать на площади 960 квадратных метров.