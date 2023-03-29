Происшествия 29 марта 2023, 17:45 Огонь охватил крупное химическое предприятие в Италии Крупный пожар возник на территории химического предприятия в Италии

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Крупный пожар произошел в здании химического предприятия в Италии. Об этом сообщило издание La Repubblica.

Завод находится в городе Новара. Судя по кадрам, появившимся в Сети, огонь охватил часть здания. В небо поднимался черный дым, сопровождаемый языками пламени. Очевидцы происшествия сообщали о взрывах в районе возгорания.

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Спасатели уже эвакуировали людей из горящего здания. Предварительно, пострадавших нет. Мэр города Алессандро Канелли сообщил, что ситуация с возгоранием находится под контролем пожарных.

По его словам, черные клубы дыма могут угрожать не только экологии, но и здоровью местных жителей. Поэтому горожанам порекомендовали плотно закрыть окна и по возможности не выходить из дома.

На минувшей неделе стало известно о крупных лесных пожарах в Испании. Очаг возгорания зафиксировали в Валенсии. По данным СМИ, огонь распространился на территории в четыре тысячи гектаров. Для ликвидации возгорания подключили авиацию. Власти эвакуировали около 1,5 тысячи горожан из нескольких населенных пунктов Валенсии.