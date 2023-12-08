08 декабря 2023, 15:54
Огонь охватил кабину «Газели» на Митрофаньевском шоссе в Петербурге
«Газель» загорелась на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя охватило кабину водителя. На место направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Пожар ликвидировали за 14 минут.
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В результате автомобиль выгорел по всей площади. Информация о пострадавших не поступала.
Пожары
МЧС РФ
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