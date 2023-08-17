17 августа 2023, 18:19
Огонь охватил двухпалубную яхту в Петербурге
МЧС: 32 спасателя тушат пожар на яхте в Санкт-Петербурге
Двухпалубная яхта загорелась в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На месте работают спасатели, сообщила пресс-служба МЧС по городу в Telegram-канале.
«Огонь тушат 32 сотрудника МЧС и семь машин. Сведения о пострадавших не поступали», — указали в ведомстве.
Информация о пожаре в яхт-клубе поступила на пульт дежурного 17 августа в 16:59. Пламя распространилось на судне размером четыре на девять метров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Очевидцы поделились кадрами с места ЧП. Судя по видео, в небо поднялся огромный столб дыма. Рядом с горящей яхтой находятся другие суда.
Ранее яхта врезалась сразу в несколько катеров во Владивостоке. Столкновение произошло у причала яхт-клуба «Семь футов». В результате происшествия никто не пострадал.
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