Происшествия 22 января 2024, 13:29 Огонь охватил двухкомнатную квартиру на улице Типанова в Петербурге

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Двухкомнатная квартира на улице Типанова в Петербурге оказалась охвачена огнем. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Пламя повредило обстановку на площади 1,5 квадратных метра.

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Эвакуация жильцов не потребовалась. Пожар потушили за 27 минут.