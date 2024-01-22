22 января 2024, 13:29
Огонь охватил двухкомнатную квартиру на улице Типанова в Петербурге
Двухкомнатная квартира на улице Типанова в Петербурге оказалась охвачена огнем. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Пламя повредило обстановку на площади 1,5 квадратных метра.
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Эвакуация жильцов не потребовалась. Пожар потушили за 27 минут.
Санкт-Петербург
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