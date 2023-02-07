Происшествия 07 февраля 2023, 14:38 Огонь охватил два частных дома в Самарской области

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В Октябрьском районе Самарской области загорелись два частных дома. Происшествие случилось утром во вторник, 7 февраля. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что огнем охвачены помещения общей площадью 250 квадратных метров. К тушению приступили 95 человек и 33 спецмашины.

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По предварительным данным, в пожаре погиб один человек. Сейчас правоохранители выясняют точные причины возгорания.

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