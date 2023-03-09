Эксклюзив 09 марта 2023, 06:38 Огонь охватил два балкона многоэтажки на юго-западе Москвы Пожар на балконе двух квартир потушили в ЮЗАО Москвы

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В Юго-Западном административном округе Москвы случился пожар. В многоэтажном доме на Новоясеневском проспекте загорелись комната и балкон, огонь перекинулся на соседей, рассказал источник «360».

В 04:46 спасатели прибыли на место вызова — к 14-этажному дому. Загорелась комната и балкон трехкомнатной квартиры на предпоследнем этаже, огонь перекинулся на балкон этажом выше. Общая площадь пожара составила 17 квадратных метров, из которых 15 метров — на 13-м этаже. Огонь локализовали в 05:29, а в 05:33 ликвидировали. Жильцы не пострадали.

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Минувшей ночью в гипермаркете «Ашан» на юго-востоке Москвы объявили эвакуацию. Источник «360» рассказал, что в отделе хлебобулочных изделий произошел пожар. Охранники вывели почти 200 человек, огонь на площади один квадратный метр потушили до приезда спасателей.

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