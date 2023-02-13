Происшествия 13 февраля 2023, 17:35 Огонь охватил 8000 «квадратов» красноярского склада МЧС: при пожаре на складе Красноярска никто не пострадал

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Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до восьми тысяч квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Представитель ведомства Сергей Устюгов уточнил, что пострадавших в результате возгорания нет.

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Огонь уничтожил основной склад на площади в шесть тысяч квадратных метров и пристройку к нему на две тысячи «квадратов».

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«Общая площадь — восемь тысяч квадратных метров. Угрозы распространения нет, по всей площади здания произошло обрушение», — сказал Устюгов.

О пожаре на улице Пограничников стало известно 13 февраля. Ему присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания увеличилась с шести до семи тысяч квадратных метров. К месту тушения направили пожарный поезд.

Для борьбы с огнем привлекли более 80 человека и 31 единицу техники. Тушение осложнило удаленное расположение источников воды.