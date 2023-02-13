13 февраля 2023, 17:35
Огонь охватил 8000 «квадратов» красноярского склада
МЧС: при пожаре на складе Красноярска никто не пострадал
Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до восьми тысяч квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Представитель ведомства Сергей Устюгов уточнил, что пострадавших в результате возгорания нет.
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Огонь уничтожил основной склад на площади в шесть тысяч квадратных метров и пристройку к нему на две тысячи «квадратов».
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«Общая площадь — восемь тысяч квадратных метров. Угрозы распространения нет, по всей площади здания произошло обрушение», — сказал Устюгов.
О пожаре на улице Пограничников стало известно 13 февраля. Ему присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания увеличилась с шести до семи тысяч квадратных метров. К месту тушения направили пожарный поезд.
Для борьбы с огнем привлекли более 80 человека и 31 единицу техники. Тушение осложнило удаленное расположение источников воды.
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МЧС РФ
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