Эксклюзив 06 августа 2023, 13:53 Огонь охватил 500 «квадратов» на фабрике спорттоваров в Подмосковье Фабрика спорттоваров загорелась в городском округе Дмитров

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Крупный пожар произошел днем 6 августа на фабрике спорттоваров в городском округе Дмитров. В главке МЧС Московской области «360» сообщили, что огонь успел охватить уже 500 квадратных метров.

Сообщение о ЧП в деревне Синьково поступило в ведомство в 13:00, добавили в ведомстве.

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На кадрах с места происшествия, которые начали публиковать очевидцы в местном сообществе в Telegram, видно, что над фабрикой поднимаются клубы черного дыма. Задымление очень сильное. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося уточняются.