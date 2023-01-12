Происшествия 12 января 2023, 18:34 Огонь охватил 300 квадратных метров склада в Красноярске

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Серьезный пожар произошел в Красноярске на улице Ломоносова. Там загорелось складское помещение. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные регионального главка МЧС России.

Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров. Огонь охватил кровлю и фасад здания. На место происшествия прибыли спасатели. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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На место происшествия прибыли спасатели. В тушении задействовали 44 человека личного состава и 15 единиц спецтехники.

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