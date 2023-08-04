Эксклюзив 04 августа 2023, 12:40 Огонь охватил 2,5 тысячи «квадратов» на складе в Яхроме МЧС: площадь пожара на складе в Яхроме выросла до 2,5 тыс. кв. метров

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Площадь пожара на складе в Яхроме выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. В региональном управлении ведомства уточнили, что на объекте хранятся изделия из пластика и резины. Наблюдается плотное задымление.

Проверку по факту ЧП начала проводить прокуратура Московской области. По информации пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал.

«Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — заключили в прокуратуре.

Пожар в Яхроме вспыхнул днем 4 августа. Над местом ЧП поднимались черные клубы дыма, которые можно было заметить за несколько километров.