Происшествия 29 апреля 2023, 09:13 Огонь охватил 25 строений в садоводстве в Курганской области МЧС: пожар распространился на 25 строений в садоводстве «Полянка-2» в Курганской области

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Пожар начался в садоводстве «Полянка-2» в Курганской области, пламя охватило 25 строений на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Общая площадь распространения ландшафтного пожара составляет пять гектаров. В ликвидации ЧП принимают участие 61 человек и 21 единица техника, включая самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

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Из-за сильного лесного пожара на территории Кетовского района и Кургана ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков в связи с тяжелой обстановкой запросил дополнительную помощь у главы Рослесхоза Ивана Советникова и руководителя МЧС России Александра Куренкова.

Ранее сообщалось, что огонь повредил около 80 строений в деревне Логоушке Курганской области, где пламя распространилось на площади шесть тысяч квадратных метров. Спасатели эвакуировали персонал и пациентов Сычевского психоневрологического интерната, всего около 200 человек.