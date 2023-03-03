03 марта 2023, 17:58
Огонь охватил 200 «квадратов» в административном здании в Иркутске
Крупный пожар на улице Карла Либкнехта в Иркутске сняли на видео
Административное здание загорелось в Иркутске на улице Карла Либкнехта. Огонь успел распространиться на площади 200 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
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В ведомстве уточнили, что информация о ЧП поступила в 21:30 по местному времени (16:30 — по московскому). Пожару присвоили повышенный номер сложности.
Telegram-канал МЧС Иркутской области/Telegram
Telegram-канал МЧС Иркутской области/Telegram
Telegram-канал МЧС Иркутской области/Telegram
Telegram-канал МЧС Иркутской области/Telegram
Telegram-канал МЧС Иркутской области/Telegram
Прибывшие на место спасатели приступили к эвакуации находящихся в здании людей. Пострадавших в результате ЧП нет, подчеркнули в МЧС.
Все обстоятельства случившегося уточняются. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 27 человек.
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Иркутская область
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