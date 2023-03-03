Происшествия 03 марта 2023, 17:58 Огонь охватил 200 «квадратов» в административном здании в Иркутске Крупный пожар на улице Карла Либкнехта в Иркутске сняли на видео

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Административное здание загорелось в Иркутске на улице Карла Либкнехта. Огонь успел распространиться на площади 200 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

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В ведомстве уточнили, что информация о ЧП поступила в 21:30 по местному времени (16:30 — по московскому). Пожару присвоили повышенный номер сложности.

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Прибывшие на место спасатели приступили к эвакуации находящихся в здании людей. Пострадавших в результате ЧП нет, подчеркнули в МЧС.

Все обстоятельства случившегося уточняются. На месте происшествия работают восемь единиц техники и 27 человек.