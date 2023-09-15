Происшествия 15 сентября 2023, 09:15 Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» на складе в станице под Краснодаром МЧС: пожар произошел на складе в станице Новодмитриевская на 2000 кв. м

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Склад загорелся в Северском районе Краснодарского края, в странице Новодмитриевская. Пламя распространилось на площади в две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Пламя вспыхнуло на Советской улице. Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 05:07. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

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«В 07:46 [объявлена] локализация на площади в две тысячи квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

На месте работают 71 спасатель и 26 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. По данным «Интерфакса», в станице находится фабрика приправ, специй и безалкогольных напитков ООО «Промагропак».

Прошлой ночью пожар удалось потушить в Дагестане. Он произошел в жилом доме в поселке Семндер. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек.