Эксклюзив 22 апреля 2024, 13:28 Огонь охватил 150 «квадратов» на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде Пожар произошел на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде

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Пожар вспыхнул днем 22 апреля на территории хлебокомбината в Сергиевом Посаде. Огонь успел охватить 150 квадратных метров, сообщили «360» в региональном главке МЧС.

Хлебокомбинат расположен на Краснофлотской улице, 8. Информация о ЧП по этому адресу поступила спасателям в 12:50.

Телеканал «360»

Прибывшие специалисты установили, что возгорание произошло в подкровельном пространстве — вспыхнул утеплитель. Пламя локализовали на 150 «квадратах», в 13:07 объявили ликвидацию открытого горения, а в 13:09 — ликвидацию последствий пожара.

В результате происшествия никто не пострадал.