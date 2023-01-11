Эксклюзив 11 января 2023, 07:27 Огонь на складе в Подмосковье локализовали на площади тысячи квадратных метров МЧС Подмосковья: пожар на складе в деревне Апаринки локализовали

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Пожар на складе в деревне Апаринки Ленинского городского округа Подмосковья локализовали. Огонь охватил больше тысячи квадратных метров, рассказали «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Вызов в промзону поступил около трех часов утра 11 января, к 04:27 огонь локализовали на площади 1060 квадратных метров. К тушению пожара подключили 41 специалиста и 12 единиц техники.

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Ранее появилось видео с места пожара. Загорелся металлический амбар в деревне Апаринки, владение 5. Столб дыма и огня поднялся высоко над складом. Часть постройки, которая находится у дороги, выгорела до каркаса. На месте работали пожарные.

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В ноябре прошлого года в Апаринках загорелся автосервис, а в начале 2021 года сгорел другой склад — в нем хранили автомобили. Огонь так же локализовали на площади около тысячи квадратных метров, никто не пострадал.