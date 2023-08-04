Происшествия 04 августа 2023, 21:55 Огонь на складе с пластиком и резиной в Яхроме полностью потушили МЧС: возгорание на складе с пластиком и резиной в Яхроме полностью ликвидировали

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Пожар на складе с пластиком и резиной Яхроме полностью потушили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар на складе в Яхроме полностью ликвидирован», — отметили в ведомстве.

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Огонь охватил склад в Подмосковье днем 4 августа. Сначала появилась информация о том, что возгорание распространилось на площади в 2,5 тысячи «квадратов».

Пожар удалось локализовать. В тушении задействовали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

В прокуратуре Московской области уже начали проверку по факту возгорания. Специалистам предстоит установить причину возникновения огня с помощью пожарно-технической экспертизы. Информации о пострадавших не поступало.

В распоряжении «360» появились кадры с места возгорания. Судя по видео, склад окутало огромное облако черного дыма. Пожарные боролись с огнем, забравшись на небольшой строительный вагон.