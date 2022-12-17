Происшествия 17 декабря 2022, 16:13 Огонь на площади 1100 «квадратов» распространился на складе во Владивостоке МЧС сообщило об обрушении крыши во время пожара на складе во Владивостоке

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Пламя полыхает на складе во Владивостоке. Огонь распространился на территорию около 1100 «квадратов». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Сети распространились кадры пожара. Предположительно, горит склад марки Яшкино с кондитерскими изделиями. Информация о возгорании здания на улице Карьерная поступила в ведомство в 20:30 по местному времени.

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На момент прибытия пожарных на месте происшествия горели стены и кровля склада.

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«На данный момент площадь пожара составляет около 1100 квадратных метров, произошло обрушение кровли», — сказали в МЧС.

В тушении огня задействовали 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.