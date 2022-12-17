17 декабря 2022, 16:13
Огонь на площади 1100 «квадратов» распространился на складе во Владивостоке
МЧС сообщило об обрушении крыши во время пожара на складе во Владивостоке
Пламя полыхает на складе во Владивостоке. Огонь распространился на территорию около 1100 «квадратов». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Сети распространились кадры пожара. Предположительно, горит склад марки Яшкино с кондитерскими изделиями. Информация о возгорании здания на улице Карьерная поступила в ведомство в 20:30 по местному времени.
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На момент прибытия пожарных на месте происшествия горели стены и кровля склада.
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«На данный момент площадь пожара составляет около 1100 квадратных метров, произошло обрушение кровли», — сказали в МЧС.
В тушении огня задействовали 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
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