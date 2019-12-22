Огонь на нефтехимическом заводе в Уфе локализовали

Пожарные локализовали огонь на заводе нефтехимии в Уфе. На тушении вызвали дополнительные силы — сейчас пожар тушат 135 человек.

«Пожар локализован», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

В пресс-службе уточнили, что на момент локализации площадь пожара на заводе составляла две тысячи квадратных метров.

Пожар на территории АО «Опытный завод Нефтехим» начался в 06:55 (04:55 по московскому времени). Загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание. Пожару присвоен повышенный номер сложности № 3.

Специалисты Росприроднадзора провели замеры воздуха вокруг горящего завода. По их данным, вредные вещества, выделяющиеся при пожаре, не угрожают населению Уфы, поскольку жилые дома находятся на значительном расстоянии от завода. После того, как пожар будет потушен, Росприроднадзор намерен проверить предприятие.

Сейчас в тушении задействованы 135 человек и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Как сообщалось ранее, на заводе загорелись 250-литровые емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.