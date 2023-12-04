Эксклюзив 04 декабря 2023, 01:03 Огонь на горящем заводе на Открытом шоссе в Москве распространился на 2000 «квадратов»

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Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе в Москве распространилась на 2000 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360».

Интенсивность возгорания возрастает, огонь охватил большие площади. В здании завода слышны взрывы. На видео попало частичное обрушение кровли, над горящим зданием поднимается густой черный дым.

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Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения из-за ЧП.

«Перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы», — написали в Telegram-канале ведомства.

Огонь охватил завод специализированных автомобилей, пожар начался незадолго до полуночи. На место происшествия выехали оперативные службы, работает несколько пожарных расчетов.