Эксклюзив 11 января 2023, 09:35 Огонь на горящей парковке в Новой Москве распространился на бытовки и канализацию Источник «360»: огонь с горящей парковки около метро «Рассказовка» ушел в канализацию

Читать 360tv в

Пожар на парковке в Новой Москве, около метро «Рассказовка», распространяется дальше. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, горящая солярка ушла в ливневую канализацию.

Собеседник «360» допустил возможность распространения огня на бытовки. По данным Telegram-канале «Новая Москва», это уже произошло. По словам очевидца, на парковке горят четыре автомобиля, а также металлическое строение. Пожару присвоил первый ранг сложности.

Реклама

Другой источник «360» добавил, что на стройке у дома № 3 на улице Бориса Пастернака загорелась емкость с дизельным топливом, оно частично разлилось. На месте работают спасатели, площадь пожара уточняется. Ранее в МЧС сообщали о возгорании нескольких автомобилей на парковке.

Реклама