Происшествия 30 марта 2023, 07:44 Оголодавший тигр напал на тракториста в Хабаровском крае Минздрав: больной тигр напал на работника лесозаготовительной бригады в Хабаровском крае Unsplash

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В Хабаровском крае на тракториста лесозаготовительной бригады напал тигр. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, а животное увезли в реабилитационный центр. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Еще одного человека, пострадавшего от нападения тигра, спасают врачи краевой больницы имени Сергеева. Мужчину доставили в краевую клинику из поселка Мухен 28 марта», — заявили в министерстве.

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Подробности нападения раскрыл телеканал «Вести Хабаровск». Работник лесозаготовительной бригады ремонтировал трактор, когда на него набросился тигр. Сослуживцы отбили мужчину у животного и отвезли в больницу. По словам заместителя главврача Сергея Теряева, пациента привезли в тяжелом состоянии с травматическим шоком второй степени. Врачи диагностировали у него открытые переломы верхних и нижних конечностей, осложненную травму грудной клетки. Пока мужчину оставили в реанимации. Тигра поймали и увезли в реабилитационный центр, чтобы позже доставить в Уссурийск. Пятилетний самец сильно истощен и, возможно, болен.

Источник «Известий» рассказал, что трактористу ампутировали руку. За день до нападения на него тигр пробрался в крытый сарай и набросился на скот. Местные жители заподозрили, что орудовало не одно, а несколько животных.