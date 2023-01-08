Эксклюзив 08 января 2023, 15:32 Огнестрельное ранение обнаружили у одного из погибших при пожаре на улице Дмитрия Ульянова в Москве Источник «360»: огнестрельное ранение обнаружили у одного из погибших при пожаре в Москве прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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У одного из погибших при пожаре на улице Дмитрия Ульянова в Москве обнаружили огнестрельное ранение, сообщил источник «360». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В прокуратуре Москвы подтвердили данные о том, что при пожаре в квартире на 14-м этаже погибли три человека.

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По предварительной информации, на телах двух мужчин и одной женщины обнаружили признаки насильственной смерти, заявили в ведомстве. Еще четырех жильцов спасли сотрудники МЧС.

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Обстоятельства гибели людей устанавливаются. На месте продолжают работать правоохранительные органы и экстренные службы.

прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

По данным источника «360», очевидцы сообщали о громком хлопке в квартире. После этого из окон повалил черный дым. Огонь, по предварительным данным, охватил площадь 20 квадратных метров — комнату и коридор трехкомнатной квартиры, добавил источник.

Причины пожара уточняются.