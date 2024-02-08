08 февраля 2024, 01:30
Огненный взрыв под Ижевском объяснили технологическим процессом
ЕДДС: взрыв под Ижевском — это технологический процесс
Огненный взрыв под Ижевском произошел из-за технологического процесса. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)
«Ничего страшного, это технологический процесс», — пояснили в ЕДДС Ижевска.
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Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. На видео очевидцев видно, как в небо поднялись высокие языки пламени и дым. Взрыв произошел на Воткинском машиностроительном заводе. Видео опубликовали в соцсетях.
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