Происшествия 08 февраля 2024, 01:30 Огненный взрыв под Ижевском объяснили технологическим процессом ЕДДС: взрыв под Ижевском — это технологический процесс Unsplash

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Огненный взрыв под Ижевском произошел из-за технологического процесса. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС)

«Ничего страшного, это технологический процесс», — пояснили в ЕДДС Ижевска.

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Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. На видео очевидцев видно, как в небо поднялись высокие языки пламени и дым. Взрыв произошел на Воткинском машиностроительном заводе. Видео опубликовали в соцсетях.