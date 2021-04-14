Петербуржец устроил «огненный дрифт» и спалил машину. Видео

Любители жесткого дрифта из Петербурга остались без машины после маневров на площадке «Сибур Арены». Иномарка не выдержала такого обращения и загорелась. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. Не «Форсаж», конечно, но посмотреть стоит.

На опубликованных кадрах видно, что водитель черной машины явно любитель хорошего дрифта. После нескольких кругов на месте на полных оборотах он подогнал машину к стоящим приятелям.

Когда он открыл багажник, то оттуда сначала повалил дым. Сообразительный приятель побежал за помощью пока владелец выкидывал из багажника пылающие вещи. Тут подоспел вернувшийся друг с огнетушителем. Но одного запаса не хватило и огонь охватил салон. Не помогла и вторая доза пены для тушения пожаров.

На финальных кадрах видно, как завершившая свой легендарный пробег машина горит на фоне «Сибур Арены. Беспощадный огненный дрифт по-питерски.