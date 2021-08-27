Огненное ДТП произошло на трассе М-11 в Новгородской области. Видео

Появилось видео с места ДТП, где сгорел грузовик. Авария произошла на 554-м километре трассы М-11 из-за того, что у машины лопнула колесо.

На кадрах видно, как грузовик неожиданно потерял управление, а затем врезался в отбойник и загорелся. ЧП произошло трассе М-11 в Новгородской области, сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Уточняется, что фура Mercedes-Benz ехала в Санкт-Петербург. Около 05:40 27 августа в Чудовском районе у машины лопнуло колесо. Известно, что водитель не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, написали «Невские новости».