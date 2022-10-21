«Огненное» ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье. Видео | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 17:07 «Огненное» ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье. Видео Telegram-канал 112: директор «Р-Фарм» Артемов на Porsche попал в ДТП в Подмосковье

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Автомобиль Porsche загорелся после ДТП с «Ладой» на трассе М-1 в Одинцовском районе. За рулем иномарки был исполнительный директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм», сообщил Telegram-канал 112. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Судя по кадрам, сильно пострадали обе машины, а от загоревшейся практически ничего не осталось — лишь груда почерневшего металлолома. При этом, по информации канала, с Артемовым как раз все в порядке, зато медпомощь потребовалось пассажирке второй машины.

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На ролике видно, что место ДТП огородили, последствия случившегося помогали ликвидировать дорожные службы.

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