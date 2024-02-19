Происшествия 19 февраля 2024, 17:23 Огнеборцы потушили пожар в автосервисе в Ленобласти Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в поселке Бугры в Ленобласти Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в здании автосервиса в поселке Бугры в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое успело распространиться на площади в 500 квадратных метров.

Реклама

Очевидцы пожара рассказали изданию 78.ru, что причиной ЧП могла стать машина, которая находилась внутри двухэтажного здания. По словам местных жителей, автомобиль внезапно вспыхнул.

Для тушения пожара МЧС задействовало 48 пожарных и 12 единиц техники. Сообщений о пострадавших не было. Находящиеся рядом с автосервисом здания не получили повреждений, так как огнеборцы оперативно локализовали возгорание.

МЧС опубликовало кадры, на которых видно задымление и пострадавший от пожара дом. Позже пресс-служба ведомства обнародовала видео с последствиями возгорания.