Происшествия 14 декабря 2023, 08:52 Огнеборцы МЧС ликвидировали три очага возгорания в Приморье МЧС России: спасатели ликвидировали 3 очага возгорания на острове Рейнеке

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Огнеборцы МЧС России предотвратили распространение пожара в Приморье и вовремя ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На острове Рейнеке разгорелся пожар. Там вспыхнула сухая растительность. Пожарные прибыли на место возгорания на катерах. Они сразу приступили к тушению огня, но работу усложняли сложный рельеф местности и порывистый ветер.

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В результате специалисты МЧС ликвидировали сразу три очага возгорания. Общая протяженность по фронту составила девять километров. Судя по видео, огонь полыхал достаточно высоко. В небо поднимались густые клубы белого дыма.

В Москве в среду, 13 декабря, вспыхнул пожар в одной из квартир на Изюмской улице. Как сообщил источник «360», в результате возгорания один человек скончался. Еще один пожар произошел в Новой Москве накануне. Огонь охватил частный дом. Погибла 13-летняя девочка.