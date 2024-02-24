Происшествия 24 февраля 2024, 22:41 Огнеборцы локализовали пожар на рынке в Свердловской области МЧС показало кадры тушения пожара в Свердловской области

Читать 360tv в

В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке. В пресс-службе ведомства показали кадры с места событий.

По данным МЧС, в поселке Горный Щит загорелся торговый павильон. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Реклама

«На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники», — добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге сгорел продуктовый магазин. Огонь охватил здание ночью 16 февраля, на тушение направили 21 специалиста и шесть единиц техники. Площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

До этого в Свердловской области сгорела крыша производственно-складского здания. Из помещения эвакуировали семь человек. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.