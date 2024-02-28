Происшествия 28 февраля 2024, 23:32 «Оглушительный взрыв». Исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия» попала под обстрел в Кременной Mk.ru: певица Анири попала под обстрел в Кременной РИА «Новости»

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Певица и блогер Анири, исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия», попадала под обстрел во время выступления в госпитале в Кременной. Об этом она сама рассказала изданию mk.ru.

Певица в составе агитбригады «ZVездный десант» приехала в Кременную для выступления в госпитале и попала под обстрел. Силы ПВО сбили ракету прямо над медицинским учреждением.

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«Раздался оглушительный взрыв. Я уже привыкла к звукам взрывов, к выстрелам, но такое я слышала впервые. — Вторую ракету отразить не удалось, и она сильно ранила парня неподалеку от нас», — рассказала певица.

Певица добавила, что уже попадала в опасные ситуации в этом районе. Во время ее прошлого приезда в Кременную зашли три украинские диверсионные группы, бой с ними шел на соседней улице.

В начале февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты ТАСС и «Первого канала» попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате ЧП никто не пострадал.