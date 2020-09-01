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    01 сентября 2020, 13:14

    Официантка кидалась посудой в отдыхающих на набережной в Сочи

    Анастасия Кременчугская

    В Адлерском районе города Сочи произошел конфликт между сотрудницей одного из кафе и его клиентами. Случившееся попало на видео об этом сообщил сайт «Известия».

    На кадрах видно, как группа отдыхающих ругается с работницей кафе, после чего женщина обливает клиентов ведром воды, попав жидкостью в том числе на грудного ребенка.

    За кадром отмечается, что она бросает в них пивные кружки и прочую посуду, написала НСН.

    Новости SMI.FM