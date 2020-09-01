01 сентября 2020, 13:14
Официантка кидалась посудой в отдыхающих на набережной в Сочи
В Адлерском районе города Сочи произошел конфликт между сотрудницей одного из кафе и его клиентами. Случившееся попало на видео об этом сообщил сайт «Известия».
На кадрах видно, как группа отдыхающих ругается с работницей кафе, после чего женщина обливает клиентов ведром воды, попав жидкостью в том числе на грудного ребенка.
За кадром отмечается, что она бросает в них пивные кружки и прочую посуду, написала НСН.