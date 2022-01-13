Офицеров случайно застрелили в Израиле во время патрулирования

На Западном берегу по ошибке застрелили двоих офицеров. Один из военнослужащих выстрелил в них во время патрулирования. Об этом сообщили Nation News.

Ситуация произошла ночью возле базы ЦАХАЛ в долине реки Иордан. Стрелявшие неправильно определили личность погибших и открыли огонь. Родственников уже известили о гибели военных. Им выразили соболезнования и пообещали поддержку в связи со случившейся ошибкой.

Ранее жестокое убийство произошло в Санкт-Петербурге. Мужчина убил мать, предварительно выколов ей глаза и вырезав половые органы.